Грузовик упал с эстакады на ТТК Москвы

Утром с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы упал грузовик, поле этого движение по двум полосам ТТК было перекрыто.

«Сегодня утром на Рижской эстакаде произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате чего грузовик упал на проезжую часть», – сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД ТАСС.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сейчас движение транспорта на ТТК перекрыто по двум полосам. Сотрудники ГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

В начале марта на МКАД произошло массовое ДТП, тогда из-за гололеда столкнулись 38 автомобилей.