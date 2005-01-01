Пушков объяснил, как Порошенко может совершить «избирательное чудо»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, как действующий президент Украины Петр Порошенко может совершить «избирательное чудо» во втором туре выборов, куда он проходит с двукратным отставанием от Владимира Зеленского.

«Нет ни одной причины, по которой Порошенко может совершить избирательное чудо и преодолеть почти двукратный разрыв с Зеленским. При таком первом туре единственная надежда президента Украины – на глазах всей страны и мира совершить монументальный подлог. Иначе у него нет ни одного шанса», – написал Пушков в Twitter.

Ранее сенатор предсказал ход битвы «главных бегемотов» во втором туре выборов на Украине.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. По итогам обработки половины протоколов Зеленский сохраняет лидерство с результатом в 30,20% голосов избирателей, а Порошенко занимает вторую строчку – 16,64%. Как ожидается, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

Тем временем украинские СМИ проанализировали итоги первого тура и поведение украинских избирателей, а также озвучили прогноз на второй тур.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.