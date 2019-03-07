НАСА впервые получило изображение сверхзвуковых ударных волн

Ученые НАСА впервые получили изображения ударных сверхзвуковых волн, полученных с помощью технологии аэрофотосъемки, которая разрабатывалась в течение 10 лет.

На снимках, опубликованных агентством, изображены два самолета Т-38 ВВС США, которые летят на минимальном расстоянии друг от друга. Фотографии сделаны над авиабазой Эдварс в Калифорнии. Использовалась система, способная захватывать высококачественные изображения ударных волн, сообщается на сайте НАСА.

Отмечается, что ударные волны, создаваемые самолетами, являются причиной хлопка, который слышится при переходе на сверхзвуковую скорость.

Т-38 летят на расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Разница в высоте – около трех метров. При этом звуковые волны заднего самолета видоизменяются относительно тех, что произведены первым Т-38. Кадры сделаны с самолета В-200 в тот момент, когда Т-38 пролетали точно под ним.

Фотографии сделаны благодаря технике, которая может снимать 1400 кадров в секунду. Технология разрабатывалась в течение 10 лет.