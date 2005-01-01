Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram

Королева Великобритании сделала свою первую публикацию в социальной сети Instagram, выложив фотографию письма своему прадеду принцу Альберту от изобретателя и математика 19 века Чарльза Бэббиджа.

Елизавета II опубликовала пост в аккаунте королевской семьи The Royal Family во время посещения музея науки, где проходило открытие Центра Смита, пишет The Telegraph.

«Мне кажется уместным опубликовать этот пост в Instagram в Музее науки, который долгое время отстаивал технологии, инновации и вдохновлял новое поколение изобретателей», – отметила Елизавета II в сопровождении к публикации.

Сообщается, что первый твит монарх также опубликовала во время посещения Музея науки в 2014 году. Также отмечается, что в 1976 году она отправила свое первое электронное письмо, а в 1997 году запустила первый официальный веб-сайт Великобритании.

Instagram-аккаунт королевской семьи был создан в 2013 году и насчитывает 4,5 млн подписчиков.

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