Абрамович продал долю в Первом канале

Принадлежащая миллиардеру Роману Абрамовичу компания «ОРТ-К» продала «ВТБ Капиталу» (инвестиционное подразделение группы ВТБ) 20% акций Первого канала, сообщили в пресс-службе госбанка.

«ВТБ Капитал» приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая «ОРТ-КБ», выкуплена полностью», - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Там добавили, что сделка является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент.

Совладельцем Первого канала Абрамович стал в начале 2000-х, выкупив 49% (тогда канал назывался «Общественное российское телевидение» – ОРТ) у Бориса Березовского за 150 млн долларов. В 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю: 25% он продал Национальной медиа группе (НМГ) за 145 млн долларов. Еще 4% из пакета Абрамовича НМГ получила летом 2018 года. Сокращать долю в компании бизнесмен начал после получения израильского гражданства: в соответствие с требованиями закона о СМИ иностранный гражданин не должен иметь более 20% компании-учредителя российского СМИ, пишут «Ведомости».

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» принадлежит 29% телевещателя.