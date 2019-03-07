Главой челябинского ГИБДД назначили ранее уволенного полковника

Руководителем отдела ГИБДД по Челябинску назначен полковник Андрей Харцызов, сообщает УМВД; ранее Харцызов был снят с должности командира полка ДПС после аварии с участием его подчиненного.

«По решению начальника ГУМВД России по Челябинской области в актовом зале управления МВД России по Челябинску состоялось представление назначенных на должности начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску полковника полиции Андрея Харцызова и командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску подполковника полиции Александра Гайде», – сообщило УМВД, передает РИА «Новости».

В сообщении ведомства подчеркивается, что назначение были проведены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые планируется провести в 2020 году в Челябинске, и для усиления безопасности на дорогах.

В 2014 году региональные СМИ сообщали, что нетрезвый сотрудник ГИБДД сбил на автомобиле насмерть двоих детей, после чего был уволен. Также были освобождены от должности командир полка ДПС Андрей Харцызов, начальник штаба полка Александр Митрошин и начальник дежурной части полка Станислав Вечканов.