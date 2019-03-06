Топ-менеджер «Нафтогаза» уличил компанию в коррупции при сбыте газа

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обнаружил в своей компании коррупционную схему при поставках природного газа из подземных хранилищ частной структуре, до этого принадлежавшей главе газового направления «Нафтогаза» Андрею Фаворову, сообщили украинские СМИ.

Речь идет о компании «ЭРУ Трейдинг», которая в четвертом квартале 2018 года получала газ по заниженной на 1 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров цене. В конце ноября и в декабре 2018 года «ЭРУ Трейдинг» закупила 101 млн кубометров газа по низкой цене. Это привело к необоснованным потерям «Нафтогаза» и «необоснованной прибыли» «ЭРУ Трейдинг», пишут «Украинские новости».

Витренко, по данным издания, сообщил, что аналогичная ситуация характерна и для поставок газа в январе и феврале 2019 года.

В результате, считает исполнительный директор «Нафтогаза», «ЭРУ Трейдинг» могла заработать 2,2 млн долларов. Он потребовал объяснений от главы наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд. Витренко считает, что Фаворов на самом деле мог остаться бенефициаром компании «ЭРУ Трейдинг».

«Все выше приведенное дает основание считать, что компания не в состоянии управлять таким конфликтом интересов, который соответственно может привести к значительным необоснованным финансовым потерям», – говорится в служебной записке Витренко, датированной 18 февраля 2019 года.

Между тем, правительство Украины решило не продлевать срок действия контракта с главой компании Андреем Коболевым и 23 марта объявит конкурс на должность главы «Нафтогаза Украины». Об этом заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

«22 марта истекает контракт с председателем правления «Нафтогаза», поэтому мы сегодня одобряем решение о том, чтобы 23 марта объявить конкурс на должность председателя правления компании», – сказал он.

Добавим, что ранее на этой неделе стало известно о решении «Нафтогаза» судиться за многомиллионную премию своему руководителю Андрею Коболеву за «победу» над Газпромом. Речь идет о решении руководства «Нафтогаза» о выплатах премий общей суммой в 45,6 млн долларов по итогам Стокгольмского арбитража, после чего произошел скандал. В итоге украинское правительство запретило выплаты бонусов и вознаграждений на государственных предприятиях и заявило, что пора пересмотреть уровень зарплат топ-менеджеров в этих компаниях.