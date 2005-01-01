Трамп посмеялся над отказавшейся от президентских амбиций Клинтон

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему «будет очень не хватать» экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.

«О черт, это значит, что я не смогу снова баллотироваться против нее? Ее будет очень не хватать!» – написал Трамп в своем Twitter.

Накануне Клинтон объявила о решении не баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Отказ Хиллари Клинтон от президентских амбиций объяснил читателям газеты ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приближении нового этапа борьбы американских элит с Дональдом Трампом.