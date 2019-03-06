ЕС собрался включить заморские владения Британии в черный список офшоров

Власти Евросоюза поставили вопрос о включении в обновленный проект черного списка офшоров Бермудских островов, которые являются заморской территорией Великобритании.

По сведениям источников Reuters, новый список стран, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями, может быть одобрен на уровне послов ЕС в среду, передает ТАСС.

В перечень предлагается внести Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне, также рассматривается вопрос о добавлении в черный список Объединенных Арабских Эмиратов и Бермудских островов.

На начало 2019 года черный список ЕС включал: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.

Напомним, во вторник британская The Guardian написала, что благотворительный фонд принца Чарльза (The Prince's Foundation) через офшор на Британских Виргинских островах мог получать якобы незаконно выведенные из России деньги.