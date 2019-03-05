Незаконно выведенные из России деньги обнаружили в фонде принца Чарльза

Благотворительный фонд британского принца Чарльза (The Prince's Foundation) мог получать пожертвования через офшоры, которые якобы использовались для вывода денег из России, пишет The Guardian.

Издание ссылается на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором утверждалось, что российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» и литовский Ukio Bankas отмыли миллиарды долларов через десятки офшоров, при этом незаконно выводились деньги из России, передает ТАСС.

Среди получателей средств через эту цепочку офшоров оказался и благотворительный фонд принца Чарльза, куда в 2009-2011 годах было переведено 150 тыс. фунтов стерлингов (200 тыс. долларов).

Издание утверждает, что через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Quantus Division фонда принца Чарльза получил перевод от российского предпринимателя Рубена Варданяна, до 2012 года возглавлявшего «Тройку Диалог». Фонд принца столкнулся с острой нехваткой средств после того, как в 2007 году потратил 45 млн фунтов стерлингов (59 млн долларов), чтобы не допустить передачи в частные руки исторического поместья Дамфрис-хаус. Сейчас оно реконструировано и открыто для посетителей. Варданян, пишет The Guardian, помог собрать фонду 1,5 млн фунтов (2 млн долларов) пожертвований от российского бизнеса. В 2014 году он был приглашен принцем на званый обед.

Приводятся также слова самого Варданяна, который подтвердил направление денег на «сохранение архитектурного наследия Англии». По его словам, сеть офшоров была независимым подразделением «Тройки Диалог», которая помогала состоятельным клиентам управлять их финансами.

В Кремле ранее отказались комментировать данные о выводе российских денег через офшоры компанией «Тройка диалог».