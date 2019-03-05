В Кремле прокомментировали сведения о выводе денег из России через «Тройку Диалог»

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Космос откроет массовый доступ в интернет

У ракеты «Союз» появился крупный заказчикФото: Roscosmos/Global Look Press
Начата практическая реализация одного из самых масштабных космических проектов последних лет. Российские ракеты-носители выводят на орбиту спутники системы OneWeb, которые должны обеспечить дешевый доступ к интернету по всему миру. Как это будет реализовано технически и почему раньше этого не было сделано? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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Мы снова живем в эпоху глушилок

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, для которых их неудачи объясняются колдовством, будут склонны сжигать ведьм. Люди, которые видят причины своих провалов в кознях хакеров, будут стремиться отключить других от интернета. Параноики по-своему очень логичны. Подробности...
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У Порошенко не получилось стать героем

Глеб Простаков, журналист
После Майдана в воздухе ощущался страх и желание перемен. На этом фоне можно было попытаться сотворить чудо. Это чудо позволило бы легитимировать все – силовой захват власти, утрату Крыма, войну, русофобию, неонацизм и церковный раскол. Подробности...
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          В Кремле прокомментировали сведения о выводе денег из России через «Тройку Диалог»

          5 марта 2019, 14:30

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Достоверность расследования СМИ о выводе денег из России через офшорную сеть инвестиционной компании «Тройка Диалог» должны оценить профильные ведомства, это не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Это не вопрос нашей повестки дня, у нас есть соответствующее фискальное ведомство, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга финансовой деятельности различных структур, которые работают в этом секторе экономики», – передает его слова ТАСС.

          Он подчеркнул, что эти ведомства обладают всеми необходимыми полномочиями и могут оценить публикацию на достоверность.

          Ранее СМИ опубликовали данные расследования журналистского проекта OCCRP «Центр исследования коррупции и организованной преступности». Из него следовало, что компания «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги. В том числе использовались криминальные схемы.

          Среди получателей средств от фирм офшорной сети OCCRP называет виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.

          Также Пескову задали вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на встрече 4 марта ситуацию вокруг дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

          «Я не располагаю информацией на этот счет. Поэтому никак не могу это комментировать, оставляю это без комментария», – сказал представитель Кремля.

          Он подчеркнул, что Путин многое делает для комфортности инвестиционного климата.

          «Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях, будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами и инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно», – добавил Песков.

          В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение. На суде он предложил акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать акции IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.


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