В Кремле прокомментировали сведения о выводе денег из России через «Тройку Диалог»

Достоверность расследования СМИ о выводе денег из России через офшорную сеть инвестиционной компании «Тройка Диалог» должны оценить профильные ведомства, это не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не вопрос нашей повестки дня, у нас есть соответствующее фискальное ведомство, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга финансовой деятельности различных структур, которые работают в этом секторе экономики», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что эти ведомства обладают всеми необходимыми полномочиями и могут оценить публикацию на достоверность.

Ранее СМИ опубликовали данные расследования журналистского проекта OCCRP «Центр исследования коррупции и организованной преступности». Из него следовало, что компания «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги. В том числе использовались криминальные схемы.

Среди получателей средств от фирм офшорной сети OCCRP называет виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.

Также Пескову задали вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на встрече 4 марта ситуацию вокруг дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Я не располагаю информацией на этот счет. Поэтому никак не могу это комментировать, оставляю это без комментария», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин многое делает для комфортности инвестиционного климата.

«Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях, будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами и инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно», – добавил Песков.

В середине февраля американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявили обвинение. На суде он предложил акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать акции IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.