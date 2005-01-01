В России задумались о нефтепроводе до Северного Ледовитого океана

В России рассматривается вопрос о строительстве нефтепровода до Северного Ледовитого океана, чтобы экспортировать порядка 10–20 млн тонн нефти в год с предполагаемого крупного месторождения на Пайяхе.

«Речь идет о Пайяхском месторождении «Независимой нефтегазовой компании», – рассказал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ответ на вопрос об открытии крупного месторождения в Красноярском крае.

«Мы недавно говорили о сырьевой базе Северного морского пути. Пайяха рассматривается как один из пунктов, где в будущем возможно сделать трубу для поставок нефти через Северный Ледовитый океан в районе Северной бухты. И вывезти оттуда от 10 до 20 млн тонн, по разным прогнозам, будущей нефти. Это очень серьезная прибавка (к грузообороту Севморпути). Пока мы официального подтверждения этого не имеем», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Расположенное севернее Полярного круга Пайяхское месторождение открыли в 1990 году. В 2010 году по Северному морскому пути перевезли менее 1 млн тонн груза, в 2017 году – почти 11 млн тонн, а в 2018 – уже 18 млн тонн.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, грузоперевозку по Северному морскому пути необходимо увеличить до 80 млн тонн к 2024 году. Однако пока сообщается о том, что текущих показателей не хватает для того, чтобы выполнить такой прирост в указанные сроки.