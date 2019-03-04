Преемницу Меркель раскритиковали за шутку про туалеты для людей «нейтрального пола»

Председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр попала под критику немецких политиков и пользователей соцсетей после шутки про туалеты для людей «нейтрального пола».

Как передает РИА «Новости», в минувший четверг Крамп-Карренбауэр во время карнавального заседания в Штокахе сказал, что туалеты предусмотрены для тех, кто «пока не знает, следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».

Сообщается, что депутат бундестага от партии «Левые» Дитмар Барч в ответ на высказывание преемницы Ангелы Меркель отметил, что такая шутка является «еще одной причиной бороться за то, чтобы эта женщина не стала канцлером». Другой же депутат немецкого парламента от партии «Зеленые» Свен Леманн сообщил, что потребовал от Крамп-Карренбауэр принести извинения за свои высказывания.

В январе сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза стала самым популярным политиком Германии, обойдя действующего канцлера Меркель.