Военный самолет в Москве выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В московском аэропорту «Остафьево» военно-транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы летного поля, рассказали в службе аэропорта.

Самолет одной из силовых структур приземлился в «Остафьево», но не смог удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы, передает «Интерфакс».

Судно прилетело с одного из аэродромов северо-запада России. О пострадавших не сообщается.

3 марта в Санкт-Петербурге за переделы ВПП выкатился самолет, прибывший из Ташкента.