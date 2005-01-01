Орешкин рассказал о желании поработать президентом

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России, но он признал, что эта работа «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

«Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», – сказал Орешкин, передает РИА «Новости».

В то же время, по его словам, «главное, конечно же, это не интерес, главное – есть ли польза для страны и людей».

Кроме того, министр полагает, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

«Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами... Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», – заявил министр.

Орешкин занял должность министра экономического развития России в ноябре 2016 года.