Орешкин рассказал о желании поработать президентом

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
Разделы

Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
Перейти а раздел…

Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
Перейти а раздел…

Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
Перейти а раздел…

Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
      Подробности...

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль потребовал быстрого и эффективного исполнения поручений Путина
          Эксперт оценил последствия выборов в Эстонии для русского населенияМинистр Орешкин рассказал о желании поработать президентомСотрудница полиции Башкирии пожаловалась на служебное насилиеРоссия потребовала от ЕС гарантии невмешательства в «Турецкий поток – 2»
          Мэй объявила о выходе Солсбери из тениВ России поставили под сомнение легитимность украинских выборовИндия и Пакистан обменялись ударами в КашмиреГендиректор «Дождя» через суд потребовала у девелопера «Интеко» 13 млн рублей
          МИД дал обещание по «делу Скрипалей»В Сети высмеяли фото Порошенко с большой бутылью водыПознер объяснил бедность россиянВ одном из моргов Еврейской автономной области ввели «самообслуживание»

          Главная тема


          Как врачи оказались сильнее следователей

          «устал от проблем»


          Чиновник Роскосмоса извинился за сравнение жителей хрущевок со «скотобазой»

          соглашение о РСМД


          Эксперт оценил заявление Германии о китайской ракетной угрозе России

          «Северный поток – 2»


          Нафтогаз испугался полной потери газового транзита

          Видео

          конец монополии


          «Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

          «общий рубль»


          Когда появится единая российско-белорусская валюта

          Балтийская коса


          Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

          гражданская позиция


          Конфликт врачей и кировских следователей завершился сенсацией

          особый случай


          Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Скандальное правосудие


          Антон Крылов: Запрос на уважение – всеобщий

          Мир устал


          Дмитрий Дробницкий: В большой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

          на ваш взгляд


          Вы привиты от кори?

          Орешкин рассказал о желании поработать президентом

             4 марта 2019, 12:50
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента России, но он признал, что эта работа «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

          «Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», – сказал Орешкин, передает РИА «Новости».

          В то же время, по его словам, «главное, конечно же, это не интерес, главное – есть ли польза для страны и людей».

          Кроме того, министр полагает, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

          «Посмотреть даже на мою текущую занятость. Помимо большой нагрузки на рабочем месте постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами... Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И, если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», – заявил министр.

          Орешкин занял должность министра экономического развития России в ноябре 2016 года. 


          Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............