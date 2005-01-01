Эксперт оценил последствия выборов в Эстонии для русского населения

«Реформисты считают необходимым убить образование на русском языке очень быстро, а центристы считают, что это надо сделать медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя результаты парламентских выборов в Эстонии.

«Эстонская республика – это государство с действительно высокой ролью парламента в политической жизни страны. Если ваша партия прошла в парламент – вы формируете коалицию и правительство. Принцип вполне известный: победитель получает всё. Или же иногда он берёт с собой попутчиков. В прошлый раз была сформирована коалиция во главе с центристами – той самой партией, которую многие ошибочно называют «прорусской», – отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

На выборах в парламент Эстонии победила Партия реформ, находившаяся до этого момента в оппозиции. У нее больше 28%. Основная партия в ныне правящей коалиции – Центристская партия оказалась на втором месте с 23%. За ней следует Консервативная народная партия (EKRE) с 17 процентами. Наблюдатели назвали итог выборов сюрпризом – ведь, всего месяц назад, по соцопросам лидировали центристы (за которых, добавим, традиционно голосует и русскоязычные жители Эстонии, имеющие гражданство республики).

По мнению эстонской прессы, проигрыш «партии русских» и победа Партии реформ, означает, в том числе, полный перевод образования в республике на эстонский язык.

«Да, русские голосуют за ЦП, но почему? Представьте себе ситуацию, когда перед вами одна партия – откровенно нацистская с факельными шествиями и коричневыми рубашками, речь идёт о Консервативной народной партии (EKRE); вторая – это Партия реформ, союзники EKRE, но это, скажем так, хорошо образованные нацисты во фраке.

И в этих условиях русским, украинцам и белорусам в Эстонии приходится голосовать за Центристскую партию, потому что все остальные ещё хуже. Левых партий в Эстонии нет ни одной. Партий, которые бы ориентировалась на русскоязычное население, тоже нет ни одной. Потому получается выбор без выбора: бюллетень большой, но толку мало», – пояснил Межевич.

«Мой прогноз, хотя коллеги его не поддерживают, заключается в том, что реформисты будут формировать коалицию, и возьмут с собой центристов, так как они и сейчас находятся в коалиции. У центристов будет право сугубо младшего партнёра», – предположил Межевич.

«Важная часть русского вопроса – это образование. Реформисты считают необходимым убить образование на русском языке очень быстро, а центристы считают, что это надо сделать медленно. Вот и вся разница», – подчеркнул Межевич.

«Что касается взаимоотношений с Россией – то здесь есть жёсткий консенсус, управляемый из американского посольства, и здесь шаг влево или шаг вправо считается за побег. Причём американцы через подконтрольные им СМИ уже намекали, что партия EKRE из-за излишнего национализма скорее всего изолируют, дабы не портить реноме американского союзника и партию, формирующую правительство в стране Европейского Союза. При этом взять идеологию партии EKRE можно, но саму партию в правительство можно и не брать», – резюмировал Межевич.

Добавим, что эстонский публицист, член президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Дмитрий Линтер, комментируя итоги выборов, написал в Facebook:

«В Эстонии на выборах победил расизм. Краткие итоги выборов в парламент (Riigikogu) Эстонии. В Эстонии треть от миллионного населения это русские. Примерно 12 процентов русских от населения Эстонии имеют гражданство и имеют право голосовать. Главным выигравшим на выборах 2019 является партия ЕКRE она заняла третье место на выборах. Возглавляет Март Хельме – с 1995-1999 год занимал пост посла Эстонии в России».

По оценке Линтера, EKRE занимает крайне правую, отчасти пронацистскую позицию. «Лозунг их на выборах: «Нет неграм в Эстонии!» («неграми» в Эстонии называют также русских имеющих паспорт негражданина Эстонии,то есть лишенных гражданства), – привел пример Линтер. – Партия известна также массовыми вечерними факельными шествиями и русофобскими призывами. Пример: «Русские это раковая опухоль на теле Эстонии!».