Эксперт оценил последствия выборов в Эстонии для русского населения

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4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Посла России в Британии атаковали в годовщину «Солсбери»

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений от газеты Mail on Sunday за грубую ложь Фото: Kirsty O'Connor/PA Images/ТАСС
Накануне годовщины печальных событий в Солсбери с семьей Скрипалей британские СМИ вышли с очередными громкими публикациями. Одно из изданий даже вычислило якобы настоящего шпиона в лице посла России в Великобритании Александра Яковенко. Как был найден «наиглавнейший советско-российский шпион» в Британии и что скрывается за очередными инсинуациями вокруг дела Скрипалей? Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...

Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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Пошлость в России окончательно убила китч

Дометий Завольский, историк-архивист
Многие из намеревавшихся вспомнить и обсудить личность кинорежиссёра Алексея Балабанова, которому исполнилось бы на днях шестьдесят, вместо этого вспоминают НТВ 90-х и рассуждают о роли Игоря Малашенко. Подробности...
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          Эксперт оценил последствия выборов в Эстонии для русского населения

             4 марта 2019, 12:36
          Фото: Марина Слоботчик/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          «Реформисты считают необходимым убить образование на русском языке очень быстро, а центристы считают, что это надо сделать медленно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя результаты парламентских выборов в Эстонии.

          «Эстонская республика – это государство с действительно высокой ролью парламента в политической жизни страны. Если ваша партия прошла в парламент – вы формируете коалицию и правительство. Принцип вполне известный: победитель получает всё. Или же иногда он берёт с собой попутчиков. В прошлый раз была сформирована коалиция во главе с центристами – той самой партией, которую многие ошибочно называют «прорусской», – отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

          На выборах в парламент Эстонии победила Партия реформ, находившаяся до этого момента в оппозиции. У нее больше 28%. Основная партия в ныне правящей коалиции – Центристская партия оказалась на втором месте с 23%. За ней следует Консервативная народная партия (EKRE) с 17 процентами. Наблюдатели назвали итог выборов сюрпризом – ведь, всего месяц назад, по соцопросам лидировали центристы (за которых, добавим, традиционно голосует и русскоязычные жители Эстонии, имеющие гражданство республики).

          По мнению эстонской прессы, проигрыш «партии русских» и победа Партии реформ, означает, в том числе, полный перевод образования в республике на эстонский язык.

          «Да, русские голосуют за ЦП, но почему? Представьте себе ситуацию, когда перед вами одна партия – откровенно нацистская с факельными шествиями и коричневыми рубашками, речь идёт о Консервативной народной партии (EKRE); вторая – это Партия реформ, союзники EKRE, но это, скажем так, хорошо образованные нацисты во фраке.

          И в этих условиях русским, украинцам и белорусам в Эстонии приходится голосовать за Центристскую партию, потому что все остальные ещё хуже. Левых партий в Эстонии нет ни одной. Партий, которые бы ориентировалась на русскоязычное население, тоже нет ни одной. Потому получается выбор без выбора: бюллетень большой, но толку мало», – пояснил Межевич.

          «Мой прогноз, хотя коллеги его не поддерживают, заключается в том, что реформисты будут формировать коалицию, и возьмут с собой центристов, так как они и сейчас находятся в коалиции. У центристов будет право сугубо младшего партнёра», – предположил Межевич.

          «Важная часть русского вопроса – это образование. Реформисты считают необходимым убить образование на русском языке очень быстро, а центристы считают, что это надо сделать медленно. Вот и вся разница», – подчеркнул Межевич.

          «Что касается взаимоотношений с Россией – то здесь есть жёсткий консенсус, управляемый из американского посольства, и здесь шаг влево или шаг вправо считается за побег. Причём американцы через подконтрольные им СМИ уже намекали, что партия EKRE из-за излишнего национализма скорее всего изолируют, дабы не портить реноме американского союзника и партию, формирующую правительство в стране Европейского Союза. При этом взять идеологию партии EKRE можно, но саму партию в правительство можно и не брать», – резюмировал Межевич. 

          Добавим, что эстонский публицист, член президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Дмитрий Линтер, комментируя итоги выборов, написал в Facebook:

          «В Эстонии на выборах победил расизм. Краткие итоги выборов в парламент (Riigikogu) Эстонии. В Эстонии треть от миллионного населения это русские. Примерно 12 процентов русских от населения Эстонии имеют гражданство и имеют право голосовать. Главным выигравшим на выборах 2019 является партия ЕКRE она заняла третье место на выборах. Возглавляет Март Хельме – с 1995-1999 год занимал пост посла Эстонии в России».

          По оценке Линтера, EKRE занимает крайне правую, отчасти пронацистскую позицию. «Лозунг их на выборах: «Нет неграм в Эстонии!» («неграми» в Эстонии называют также русских имеющих паспорт негражданина Эстонии,то есть лишенных гражданства), – привел пример Линтер. – Партия известна также массовыми вечерними факельными шествиями и русофобскими призывами. Пример: «Русские это раковая опухоль на теле Эстонии!».


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