Познер объяснил бедность россиян

Телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что причиной бедности россиян являются системные проблемы.

Подписчик спросил Познера, почему «в такой богатой природными ресурсами и совсем небольшой по численности населения стране, как Россия, большинство людей живет очень бедно».

«Производительность труда сегодня в России в три раза ниже, чем в Америке. Даже в Турции она в полтора раза выше, чем в России. Мы находимся на том уровне, на каком находились страны «семерки» в 1980 году – то есть отстали на 40 лет. Так что, на мой взгляд, дело не в том, как распределяются ресурсы, дело в системных проблемах», – ответил Познер в своем Instagram.

Ранее Познер заявил, что «подозрительное» отношение к россиянам на Западе является проявлением русофобии, но это реакция на «пропаганду», «очень мощную политику» и «определенные действия» самой России.