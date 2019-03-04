Нефть подорожала в надеждах на окончание торговой войны США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на фоне надежд на то, что США и Китай уже в конце месяца подпишут долгосрочное торговое соглашение.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41% – до 65,34 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,47%, составив 56,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».