Китай продлил отмену повышенных пошлин на авто из США

С 1 апреля китайские власти продлили на неопределенный срок период заморозки повышенных пошлин на импортные американские автомобили и комплектующие к ним, сообщил минфин КНР.

В заявлении китайского финансового ведомства говорится, что такое решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран на саммите в Аргентине в прошлом году. Минфин Китая выразил надежду, что это сохранит «благоприятную атмосферу проведения двусторонних торгово-экономических переговоров», передает ТАСС.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп потребовал от Китая «немедленно» отменить все пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию.

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