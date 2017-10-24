Спор Киркорова с французским композитором дошел до ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) c жалобой на российские судебные инстанции, рассмотревшие иск к Филиппу Киркорову и его компаниям за якобы плагиат одной из известных композиций.

«Нами направлена жалоба в ЕСПЧ в защиту интересов французского композитора Кассаба Самира Синуэ, автора музыкальных произведений Helwa ya Baladi и lo T’amero, написанных для певицы Далиды», – сообщил ТАСС юрист Игорь Трунов, представляющий интересы француза.

Жалоба подана по ч. 1 ст. 6 конвенции по правам человека («Право на справедливое судебное разбирательство»).

Трунов подчеркнул, что судебные инстанции в России необоснованно отказали французскому композитору в удовлетворении его иска о нарушении авторских прав. По его словам, ответчик не доказал свое право на законное использование музыкального произведения, автором которого, как он утверждает, является Кассаб.

Юрист подчеркнул, что в России отрасль защиты авторского права в музыке «не развита вообще». «Суды не имеют опыта, нет судей, обладающих специальными знаниями в области авторского права, в стране нет квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений», – перечислил он, указав, что все это привело к «существенным нарушениям базовых принципов справедливого судебного разбирательства в отношении Самира Кассаба».

Напомним, 21 марта 2018 года Савеловский суд Москвы отклонил иск Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с Киркорова за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года.

Позднее Мосгорсуд признал решение законным, но исключил из мотивировочной части вывод Савеловского суда о том, что произведение «Шелковая нить», исполняемая Киркоровым на русском языке, является переработкой произведения lo T’amero (Helwa ya Baladi).