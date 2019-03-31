Сотрудников штаба Порошенко уличили в контроле за «правильным» голосованием

Общественная организация «Права человека» выяснила, что сотрудники киевского штаба действующего президента Украины Петра Порошенко получили поручение после проведенного ими «соцопроса» проконтролировать, чтобы поучаствовавшие в нем люди проголосовали за «правильного» кандидата.

«Сотрудников киевского штаба Петра Порошенко, которые проводили так называемый «соцопрос», кураторы просят связаться с теми людьми, которые заполняли анкеты, пригласить их на участки и проконтролировать, чтобы они проголосовали за «правильного» кандидата», – передает «Страна» сообщение общественной организации.

Также сообщается о нарушениях в Житомирской области, где на некоторых участках проголосовали до их открытия, а некоторые пришли на выборы без паспортов.

Некоторые участки открылись с опозданием. При этом возникают проблемы с наблюдателями – они путаются, называя общественные организации, которые они представляют, а на других участках сразу по четыре наблюдателя «от Порошенко», хотя допускаются максимум два.

В Виннице в списке избирателей обнаружили человека, который умер в 2005 году.

Избирательные участки открылись на Украине в 8.00 по московскому времени. На место президента страны претендуют 39 человек.