В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО

В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

В руках протестующих, которые собрались напротив Белого дома, можно было увидеть плакаты с надписями: «Объединимся для борьбы с расистскими войнами НАТО», «Руки прочь от Венесуэлы», «НАТО = рабство в Ливии», «НАТО убила один миллион иракцев». Некоторые люди несли флаги Венесуэлы, Ирака и Ливии, передает РИА «Новости».

Демонстранты прошли вокруг Белого дома, останавливаясь у зданий Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации американских государств (ОАГ) и мэрии.

По словам организаторов, Всемирный банк предоставляет кредиты развивающимся странам, заключая их в ловушку, и делает их уязвимыми перед требованиями МВФ. Таким образом, эти государства становятся «неоколониями Запада».

Кроме того, организаторы протестов считают, что НАТО накачивает Колумбию оружием, рассчитывая свергнуть правительство соседней Венесуэлы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с бразильским коллегой Жаиром Болсонару в Белом доме заявил, что США серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам.

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