Названы самые стабильные сферы для работы в России

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда определили самые стабильные сферы труда в России.

Оказалось, что наиболее стабильными для работы оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает RT.

Эксперты также отмечают, что уверенно на рынке труда чувствуют себя представители профессий в сфере IT-технологий, а также те, кто занят в здравоохранении и образовании.

В список наименее стабильных сфер попали сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. В основном это касается тех, кто занят на вспомогательных должностях, а также о работниках среднего звена, которых сегодня слишком много на рынке труда.

Эксперты подчеркивают, что сейчас существует риск сокращений в области администрирования и документооборота, а также в банковской сфере и страховании. Это связано с внедрение технологии позволяет выполнять вспомогательные функции.

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких сферах количество кадров с высшим образованием превышает число вакансий. В начале марта ведомство назвало специальности, по которым легче всего найти работу.