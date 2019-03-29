Гуайдо не объяснил, откуда у него 100 тыс. долларов на зарубежные поездки

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не объяснил, откуда взялись 100 тыс. долларов на его зарубежные поездки, сообщают СМИ.

Власти Венесуэлы установили, что Гуайдо совершил свыше 90 зарубежных поездок. На эти поездки потребовалось примерно 100 тыс. долларов, источник которых неизвестен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nacional.

Гуайдо в ответ заявил, что глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморос не имеет права требовать у него отчета, так как только у парламента есть право назначать чиновников на эту должность.

Гуайдо имеет в виду контролируемый оппозицией парламент, который больше не признается легитимным властями страны.

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Напомним, на основании обнаруженных в финансовой декларации Гуайдо нарушений, власти Венесуэлы решили запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

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