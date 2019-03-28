Власти Венесуэлы собрались запретить Гуайдо занимать государственные посты на 15 лет

На основании обнаруженных в финансовой декларации лидера оппозиции Хуана Гуайдо нарушений, власти Венесуэлы решили запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.

О запрете рассказал глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморос, передает ТАСС.

Генеральное контрольное управления Венесуэлы начало проверку имущественной декларации Гуайдо в феврале из-за подозрений о сокрытии или подделке содержащихся в ней данных, а также получении денег от международных и национальных структур без предоставления оснований на это.

Ранее объявивший себя президентом Венесуэлы Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в республике.