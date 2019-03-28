«Волонтеры Победы» помогут ветеранам и пожилым людям с подключением к цифровому ТВ

Участники общественного движения «Волонтеры Победы» по всей стране начали помогать ветеранам и пожилым людям с установкой и настройкой оборудования для приема цифрового телевидения в рамках акции «Телевидение для всех».

Акция была организована при поддержке ВГТРК, в ней планируется задействовать свыше 5 тыс. добровольцев по всей России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что в ходе акции помощь планируется более чем 30 тыс. ветеранов.

Председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, что цифровизация телевидения стала проблемой для пожилых и ветеранов, потому добровольцы и вызвались оказать помощь.

«Пожилые люди и ветераны, за редким исключением, не пользуются обновленными моделями телевизоров и не могут самостоятельно справиться с установкой цифровых ТВ-приставок. При этом старшее поколение является одной из самых широких телевизионных аудиторий. Подключить телевизоры и антенны к приставке им помогут «Волонтеры Победы», – сказала Амельченкова.

Перед визитом к ветеранам волонтеры проходят инструктаж, организованный специалистами. При отсутствии необходимого оборудования в квартирах они помогают отправить заявку на получение приставки, после чего помогают с переходом на цифровое телевидение.

Также добровольцы помогают устанавливать цифровое оборудование в госпиталях, домах для ветеранов, в центрах реабилитации.

На данный момент волонтеры помогли с подключением цифрового телевидения жителям Тверской, Магаданской Рязанской, Пензенской, Тульской, Ульяновской областей и Чеченской Республики.