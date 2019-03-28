В Нидерландах завели дело о клевете на Шария со стороны команды Порошенко

Украинский медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий рассказал в социальных сетях о начале расследования по факту клеветы в его адрес со стороны сторонницы действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Поздравляю команду Порошенко. Прокуратурой Королевства Нидерланды начато расследование по факту совершения в отношение меня уголовного преступления по ст 261 (распространения клеветы)», – написал блогер на своей странице в Facebook.

Ранее Шарий сообщал, что на митингах президента Украины в отношении людей, которые просят Порошенко извиниться перед медиаэкспертом, применяют силу. В частности действующий президент неоднократно выбивал из рук телефоны, одного из украинцев ущипнул за нос, а с задавшей вопрос о медиаксперте девушки сорвал шапку.

Позже глава Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал из рук мужчины фотографию Шария, которую пытались показать президенту.