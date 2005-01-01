Экс-полицейского возмутила сцена секса с применением пистолета на ТВ

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга Вячеслав Кобец подал в суд на компанию «ТНТ-Телесеть» из-за провокационного эпизода в сериале.

Кобец пояснил, что в сериале «Мертвое озеро» присутствует сцена, в которой сотрудник полиции и его девушка занимаются сексом с использованием табельного пистолета, передает РИА «Новости».

«Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД», – сказал истец.

Бывший полицейский настаивает, что данный эпизод причинил ему нравственные страдания, потому компания должна извиниться и компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.

Ранее в Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой.