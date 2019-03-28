Украинские радикалы напали на дом Медведчука

Дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Киевской области подвергся нападению украинских радикалов, сообщают СМИ.

Они выкрикивали националистические лозунги, обвиняли Медведчука в связях с Россией.

В дом полетели петарды и файеры, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Наш».

Радикалы заявили, что вернутся и что Медведчук на Украине «спать спокойно не будет».