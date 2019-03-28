Украинские радикалы напали на дом Медведчука

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 07:50  |  vz.ru
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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...
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Не торопитесь вбивать осиновый кол в детище Абызова

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Для меня лично четыре года в Белом доме были самым тяжелым временем в жизни. Ровно из-за того, что была куча классных идей и проектов, и совсем не так много получалось, как хотелось бы. Но, оглядываясь назад, понимаешь, что вышло на самом деле довольно много. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Украинские радикалы напали на дом Медведчука

            28 марта 2019, 06:31

            Текст: Антон Антонов

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            Дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Киевской области подвергся нападению украинских радикалов, сообщают СМИ.

            Они выкрикивали националистические лозунги, обвиняли Медведчука в связях с Россией.

            В дом полетели петарды и файеры, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Наш».

            Радикалы заявили, что вернутся и что Медведчук на Украине «спать спокойно не будет».

            Напомним, Медведчук предлагал создать на Украине автономный регион Донбасс, где будут свои парламент и правительство.  После этой инициативы генпрокуратура Украины возбудила в отношении Медведчука уголовное дело.


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