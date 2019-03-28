Анонсирован визит кораблей НАТО в Одессу 1 апреля

В Одессу 1 апреля прибудут корабли ВМС Канады и Испании, сообщило канадское посольство на Украине.

Запланирован визит фрегата Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегата ВМС Испании «Санта Мария», передает ТАСС.

В Одессу они прибудут «после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями» в составе второй постоянной военно-морской группы НАТО «в течение нескольких суток».

Капитаны проведут встречи с украинскими моряками и властями города. Жители Одессы смогут посетить корабли.

6 марта в Одессу вошли два турецких корабля НАТО. Перед этим город посетил американский ракетный эсминец «Дональд Кук».