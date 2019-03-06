В Одессу вошли два турецких корабля НАТО

В одесский порт зашли два корабля НАТО под турецкими флагами, визит приурочен к учениям ВМС Турции «Голубая родина – 2019».

У 16-го причала морского вокзала Одессы пришвартовались фрегат «Барбарос» и штурмовой катер «Марти» , передает RT.

Ранее порт Одессы посетил американский ракетный эсминец «Дональд Кук». Он покинул украинский город 27 февраля.

Министерство обороны Турции сообщало, что в Черном море американский эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих».