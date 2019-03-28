Сирия предложила подарить Израилю пару штатов США

США могли бы подарить Израилю пару своих штатов, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в связи с ситуацией вокруг Голанских высот.

«Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну», – приводит его слова ТАСС.

В частности, по словам Джаафари, США могли бы отдать Израилю Северную Каролину, ведь «это хороший участок земли».

Джаафари подчеркнул, что Голанские высоты – сирийская территория, которая вернется под контроль Дамаска.

Он призвал израильского коллегу «не заблуждаться» и не думать, что «когда-нибудь эта земля станет» израильской, лишь потому, что Израиль «стал пешкой в политической игре».