США захотели с помощью России прогнать Сирию с Голанских высот

Россия должна оказать давление на Дамаск, чтобы тот отвел сирийские войска с Голанских высот, заявил политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер.

Хантер заявил в СБ ООН, что Сирия должна вывести войска «из зоны разъединения», передает РИА «Новости».

Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков потребовал, чтобы США отказались от «агрессивной ревизии международного права». По его словам, «недопустимо, чтобы наметившаяся положительная динамика подрывалась односторонними шагами», передает ТАСС.

«Позиция России остается неизменной. Голанские высоты – территория Сирийской Арабской Республики», – сказал Сафронков.