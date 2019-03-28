Футбольный клуб из Крыма впервые провел товарищеский матч в Турции

ФК «Кызылташ» (Бахчисарай) впервые провел товарищеский матч со стамбульским «Кючюкчекмедже», сообщил глава Федерации крымско-татарских дернеков (общин) Унвер Сель.

Он напомнил, что согласованный с Федерацией футбола Турции матч против клуба «Истанбулспор» был отменен по запросу МИД Турции. Но крымскому клубу удалось провести матч с «Кючюкчекмедже».

«Кызылташ» в Стамбуле победил со счетом 3:1, передает ТАСС.

«Кызылташ» и «Кючюкчекмедже» стали клубами-побратимами. Стамбульский клуб пригласили в Крым на ответный матч, когда завершится футбольный сезон в Турции.