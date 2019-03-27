Госдеп рассказал о передаче разведданных Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон передает Киеву не только оборонительные средства, но и разведданные.

«Мы оказываем Украине ощутимую помощь. Мы предоставляем украинскому народу оборонительные средства, предоставляем разведывательную помощь, я видел это на своем предыдущем посту [главы ЦРУ] до того, как стал госсекретарем», – заявил Помпео, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с Помпео заявил, что подыгрывание Вашингтона киевскому режиму и саботажу с их стороны Минских соглашений неприемлемо.

В марте Пентагон сообщал, что планирует выделить свыше 200 млн долларов на военную помощь Украине.