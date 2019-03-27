Якобы погибший в Сирии офицер спецназа вручил награды в Тольятти

Командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа России полковник Альберт Омаров, которого на Украине объявили погибшим, вручил награды в Тольятти, сообщает официальный печатный орган российского оборонного ведомства.

Погибшим в Сирии Омарова объявил депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук, передают «Вести.ru».

Однако во вторник Омаров и глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов вручили награды отличившимся военнослужащим, передает РИА «Новости».

Соответствующее фото опубликовала газета российских Вооруженных сил «Красная звезда».