В Пентагоне сказали, как долго Россия будет «представлять угрозу»

Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли заявил, что Россия будет представлять угрозу Соединенным Штатам на протяжении последующих 20 лет.

«Россия, вероятно, будет угрожать нашим интересам в течение последующих 20 лет, стараясь вновь получить контроль над своими историческими сферами влияния и перестроить европейские экономические структуры, а также структуры безопасности в свою пользу», – заявил Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия стремится вернуть глобальный статус великой державы и продолжит «бросать вызов» США в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Арктике, Африке и Западном полушарии.

Еще одним опасным соперником для Вашингтона является Пекин, но прямого военного противостояния США с Китаем или Россией, по мнению генерала, не будет.

«Хотя мы, вероятно, не столкнемся напрямую с Китаем и Россией, мы, судя по всему, будем иметь дело с их методами ведения войны по мере того, как они распространяют свой военный потенциал в другие страны», – сказал Милли

«Россия продолжает подрывать НАТО, как альянс, вносит разногласия в Европе и на нашей собственной территории с помощью ряда средств», – отметил начальник штаба.