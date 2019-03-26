Путину заблаговременно доложили о подготовке ареста Абызова

Президент России Владимир Путин заранее знал о претензиях правоохранителей к задержанному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, Абызов вел преступную деятельность с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, будучи бенефициаром ряда оффшорных коммерческих организаций.

Его подозревают в создании преступного сообщества и финансовых аферах на 4 млрд рублей.

Источник в СМИ сообщал, что оперативники якобы специально выманили Абызова в Россию для проведения ареста.