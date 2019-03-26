Выбросы углекислого газа достигли исторического максимума

В 2018 году объемы выбросов углекислого газа (СО2) в энергетической промышленности достигли рекордного значения – 33 млрд тонн.

Выбросы СО2 связаны с увеличением спроса на энергетические ресурсы, а также экстремальными погодными условиями, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Большая часть выбросов приходится на Китай, Индию и США (85%), в то время как в Германии, Японии, Мексике, Франции и Великобритании они сократились.

Уровень выбросов углекислого газа в атмосферу в прошлом году возрос на 1,7% – это самый высокий показатель роста с 2013 года.

Глава МЭА Фатиха Бирола отметила, что значительный рост спроса на энергоресурсы затрудняет достижение странами целей, связанных с глобальным климатом.

«Мы наблюдаем необычайный рост мирового спроса на энергоресурсы, который увеличивается самыми быстрыми темпами в нынешнем десятилетии», – цитирует Бирола ТАСС.

Однако в 2019 году, по его словам, таких же темпов роста спроса на энергоресурсы не предвидится.

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