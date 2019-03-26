Названы самые эффективные средства для мытья пола

Эксперты Росконтроля представили результаты исследования жидкостей для мытья пола.

Для анализа были взяты образцы семи брендов: Meine Liebe, Glorix, Mr. Muscle, «ВкусВилл для дома», Mr. Proper, Sanfor и Vaily, сообщает «Экономика сегодня».

Для оценки качества средств были выделены 30 критериев, включая санитарно-токсикологические и физико-химические показатели, а также способность удалять загрязнения и не оставлять налет на полу после высыхания.

В итоге все средства признали безопасными для кожи и не вызывающими конъюнктив глаз. А по эффективности лучшими стали Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle. Далее в рейтинге следуют «ВкусВилл для дома», Sanfor и Mr. Proper, в самом конце списке оказалась средство марки Vaily.

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