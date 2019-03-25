Путин: Российское движение школьников завоевывает все большую популярность

В понедельник президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IV съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), который проходит в Санкт-Петербурге.

«Отрадно, что Российское движение школьников динамично развивается, завоевывает все большую популярность, вовлекает в свои ряды активных, деятельных ребят из разных регионов нашей страны. А главное – предоставляет каждому из них новые возможности проявить свои таланты и способности, найти дело по душе, почувствовать себя частью дружной, сплоченной команды», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что в рамках Российского движения школьников удалось реализовать множество содержательных проектов, направленных на патриотическое воспитание юношества, формирование у подрастающего поколения нравственных идеалов и ценностей, уважения к отечественной истории и культуре.

«И конечно, безусловной поддержки заслуживают инициативы, содействующие привлечению молодежи к добровольчеству, волонтерству, здоровому образу жизни», – добавил глава государства, пожелав участникам съезда продуктивного и взаимополезного общения.