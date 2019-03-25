Эксперт одобрил предоставление Росмолодежи права блокировать опасный для детей контент

«Распространение токсичного, заразного контента в соцсетях, деструктивные группы, которые втягивают детей и подростков в свою деятельность, – это проблема, с которой надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, комментируя расширение полномочий Росмолодежи в сфере борьбы с опасным сетевым контентом.

Эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов уверен, что «перечни запрещенной информации надо пополнять», чтобы остановить распространение в соцсетях «токсичного, заразного контента». Он напомнил, что в ноябре глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая уже «внесла законопроект, согласно которому перечень запрещенной информации был дополнен». В него включили «разные деструктивные вещи, в том числе школьные расстрелы». Позднее законопроект был принят.

Ашманов подчеркнул важность расширения перечня запрещенной информации, ведь до принятия законопроекта Яровой «за то, что кто-то уговорил какого-то ученика устроить школьный расстрел, у нас даже наказать было нельзя». «А в прошлом году, к сожалению, школьные расстрелы происходили», – сказал он.

Эксперт отметил, что в обязанности такого ведомства, как Росмолодежь, как раз теперь и входит «мониторинг происходящего в молодежной среде, в том числе и в социальных сетях». Поэтому, по его словам, «это технологически нормальное решение», что Росмолодежь назначили ответсвенным «по узкой категории вредоносного контента, угрожающего жизни детей и подростков».

Как сообщил ТАСС, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в понедельник получило полномочия по принятию решений о блокировке сайтов с информацией, побуждающих детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Таким образом, Росмолодежь пополнила список ведомств, которые каждый по своему профилю могут принимать решения, на основании которых Роскомнадзор вносит сайты в единый реестр запрещенных интернет-ресурсов. Ранее полномочиями по принятию решений о блокировке сайтов были наделены МВД РФ (в отношении информации об изготовлении и использовании наркотиков), Роспотребнадзор (в отношении информации о способах самоубийства), Федеральная налоговая служба (информация об азартных играх), Росалкогольрегулирование (информация о незаконной розничной продаже алкогольной продукции) и сам Роскомнадзор (в отношении детский порнографии, информации о способах самоубийства, об изготовлении наркотиков). Также сайты могут блокироваться на основании судебных решений.

Как сообщала в декабре газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла законопроект по борьбе с «колумбайн-сообществами». Документ дает профильным ведомствам право запрещать «представляющий угрозу» и «побуждающий детей к насилию» контент, и использовать эту информацию в качестве доказательной базы в уголовных делах.