Беглов: Красивыми картинками мы проблемы не решим

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городу нужен экономический прорыв и поручил членам правительства проработать программу по развитию Северной столицы.

Беглов на заседании правительства раскритиковал выступление председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко об итогах социально-экономического развития города в 2018 году.

«Нисколько не сомневаюсь, что цифры в докладе соответствуют реальности. Но хотел бы обратить внимание, что не стоит увлекаться такими от них радужными впечатлениями. Красивыми картинками мы проблемы не решим и цифрами людей не накормим. В докладе хотелось бы услышать, как город будет развиваться, как мы будем зарабатывать деньги. Пока я это не увидел», – заявил врио губернатора, слова которого приводятся на сайте администрации Петербурга.

Глава Северной столицы отметил, что по результатам его многочисленных поездок по районам, видно, что город не благоустроен. Об этом говорит недостроенная социальная, транспортная (включая метро), инженерная инфраструктура.

«Мы находимся в стадии инерционного развития, а нам нужен экономический прорыв. Сегодня нам просто не хватает денег, мы их перекладываем из нужного на еще более нужное. Город должен зарабатывать не менее 1 триллиона рублей в год – это и будет бюджет развития. Тогда мы сможем обеспечить горожан всем необходимым, сделать город уютным, комфортным, продвинутым», – заявил Беглов.

Он также отметил, что строительство жилья должно сопровождаться соответствующей социальной транспортной, инженерной инфраструктурой. «Эти и другие требования четко определены «майским» указом президента Российской Федерации. Им должна соответствовать и наша программа развития города. Представленные в указе параметры должны быть нашим законом. Дисбаланс между жильем и инфраструктурой нужно ликвидировать в самое ближайшее время», – подчеркнул Беглов.

Глава города поручил членам правительства проработать соответствующую программу по развитию города не позднее середины мая. По словам Беглова, она должна учитывать все высказывания, потребности, требования горожан, которые они справедливо предъявляют руководству города.