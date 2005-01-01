«Балканский рубеж» возглавил российский кинопрокат

Военно-приключенческий фильм «Балканский рубеж» стал лидером проката по итогам выходных в России и странах СНГ, картина собрала 125,5 млн рублей.

Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Картина российского режиссера Андрея Волгина вышла 21 марта. Фильм повествует об операции российских военных, взявших под контроль аэропорт Слатина в Косово в 1999 году. В фильме снимались Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милена Радулович, Миодраг Радонич, Гойко Митич и другие. Эпизодическую роль исполнил сербский режиссер Эмир Кустурица.

Второе место по итогам выходных занял мультфильм совместного производства США и Испании «Волшебный парк Джун» (Wonder Park), собравший 104,5 млн рублей.

На третьем месте – российская комедия режиссера Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», заработавшая 101,2 млн рублей за первые четыре дня проката.

«Балканский рубеж» вышел в прокат за два дня до юбилея натовских бомбардировок Югославии. Как отмечал обозреватель газеты ВЗГЛЯД Дмитрий Дабб, съемочная группа фильма свершила собственный маленький подвиг, поскольку ей удалось снять «нестыдный патриотический фильм».