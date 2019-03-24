Госпитализированы более десяти пассажиров спасенного норвежского лайнера

В больнице остаются 13 пассажиров норвежского лайнера Viking Sky, отбуксированного в порт города Молде после отказа одного из двигателей.

По данным Норвежского телеграфного бюро (НТБ), состояние одного человека оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Судно сильно качало из-за непогоды, в результате люди получили различные травмы. Всего сообщалось о 25 пострадавших, некоторым после оказания первой помощи госпитализация не понадобилась.

Ранее в воскресенье Viking Sky был отбуксирован в порт норвежского города Молде с пассажирами на борту. Людей разместили в отеле. Планируется, что до понедельника большинство из отправится на родину.

Ранее стало известно, что у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер, вышел из строя один из двигателей. Вертолетами эвакуировали 463 человека из почти 1,4 тыс. пассажиров, затем эвакуацию приостановили и решили отбуксировать лайнер так.

На борту судна оказались россияне. В Сети появились видеозаписи с лайнера.