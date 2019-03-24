Терпящий бедствие норвежский лайнер решили спасать с пассажирами на борту

Норвежские власти решили прекратить эвакуацию с терпящего бедствие парома Viking Sky и отбуксировать его к берегу с пассажирами на борту.

«Ситуация выглядит так, что у нас может получится доставить лайнер в Молде с оставшимися пассажирами на борту. Эвакуации с парома уже нет», – цитирует ТАСС выступление исполняющего обязанности главы норвежской коммуны Фрэна Яна Арве Дюрнеса в эфире телекомпании «Эн-эр-ко».

Он отметил, что планируется доставить лайнер к 15.00 по местному времени (17.00 мск). В операции помимо буксировочного судна задействованы еще два других судна.

Эвакуация людей приостановлена. Всего, по данным агентства НТБ, эвакуировано 463 человека из почти 1,4 тыс.

Ранее стало известно, что у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер, вышел из строя один из двигателей.

На борту терпящего бедствие судна есть россияне. В районе происшествия наблюдается сильный ветер, высота волн достигает восьми метров. В Сети появились видеозаписи с лайнера.