Трамп приписал США освобождение от боевиков всех территорий Сирии и Ирака

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).

Трамп напомнил, что два года назад террористы «контролировали огромные участки территории в Ираке и Сирии», передает ТАСС.«С тех пор (речь идет о январе 2017 года) мы вернули более 20 тыс. квадратных миль (51 800 кв км) территорий и освободили миллионы сирийцев и иракцев», – заявил американский лидер.

По словам Трампа, «Соединенные Штаты освободили все контролируемые ИГ* (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ВЗГЛЯД) территории в Сирии и Ираке» вместе с партнерами по международной коалиции, включая силы безопасности Ирака и «Силы демократической Сирии» [СДС].

Глава Белого дома назвал террористов трусами и неудачниками, которые «потеряли весь авторитет и власть» и «всегда будут неудачниками».

«Соединенные Штаты будут защищать американские интересы всегда и везде, где это необходимо. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы полностью уничтожить радикальных исламских террористов», – заключил Трамп.

Ранее в субботу командующий коалиции США генерал-полковник Пол Лакамера заявил, что террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России) «сохраняет свою силу». По его словам, боевики «ждут подходящего момента, чтобы выступить снова».