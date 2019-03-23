Командующий коалиции США назвал места, где могут прятаться боевики ИГ в Сирии

Командующий силами коалиции во главе с США генерал-полковник Пол Лакамера заявил, что «халифат» террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России) разгромлен, но боевики остаются в лагерях временно перемещенных лиц и в отдаленных районах.

«Не надо заблуждаться, ИГ* сохраняет свою силу. Они приняли расчетливое решение сохранить то, что осталось от их тающего личного состава и возможностей, сделав ставку на лагеря для временно перемещенных лиц и исчезновение в удаленных районах. Они ждут подходящего момента, чтобы выступить снова», – сообщил Лакамера, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что 100% территории Сирии и Ирака полностью свободны от ИГ*.

20 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот ИГ* в Сирии будет уничтожен «к вечеру». 21 марта американские СМИ заявили о полной победе над этой группировкой в республике.

22 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что территория Сирии полностью освобождена от ИГ*.