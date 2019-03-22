В Москве прокомментировали заявление США о победе над ИГ

Заявление Соединенных Штатов о полном уничтожении «Исламского государства*» в Сирии нельзя назвать очень убедительным, заявил источник в МИД России.

Источник РИА «Новости» в российском дипведомстве отметил, что, по разным данным, в Сирии находятся тысячи террористов.

Собеседник добавил, что Соединенные Штаты «делали громкие заявления о намерении уйти из Сирии», но до сих пор не продемонстрировали планов по выводу войск.

20 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот ИГ* в Сирии будет уничтожен «к вечеру». 21 марта американские СМИ заявили о полной победе над этой группировкой в республике.

22 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что территория Сирии полностью освобождена от ИГ.