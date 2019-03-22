Черногория продлила безвизовый режим для россиян на время турсезона

Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания в стране для россиян во время туристического сезона.

Теперь граждане России могут находиться в Черногории без виз непрерывно в течение 90 дней в 180-дневный период курортного сезона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на черногорские СМИ.

Изменения вступают в силу с 15 апреля и продлятся до 31 октября 2019 года. В остальные периоды россияне могут жить в балканской республике в безвизовом режиме на протяжении 30 дней при наличии действующих заграничных паспортов. Сообщается также, что 30-дневный безвизовый режим будет введен для граждан Армении и Казахстана.

Ранее сообщалось, что об отмене краткосрочных въездных виз для россиян задумались власти Японии.

В ноябре прошлого года Россия и Доминиканская республика подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан обеих стран.

В начале года Президент России Владимир Путин подписал указ, предполагающий расширение списка турецких граждан, имеющих право въезда в страну по безвизовому режиму.